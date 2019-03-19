幫寶貝留下美好回憶 衝動付費小心嘗代價

2019-03-19 12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕不少父母都希望替新生兒留下美好回憶，一名程姓男子和妻子選在月子中心坐月子，中心告知將提供加值服務，會贈送一張含有相框的寶貝照，雙方排定拍照時程，當天攝影師先順勢多拍了許多不錯的畫面，再由攝影公司業務員現場強力推銷，見到整組20張的寶貝全家福，程男與妻子一時衝動簽約刷卡，事後卻後悔想退款卻遭拒，因此向消保官求助。

新竹市消保官劉興振指出，該案與消費者保護法第2條第11款的「訪問交易」有關，指的是企業者未經邀約而與消費者在其住居所、工作場所、公共場所或其他場所訂立契約，由於訪問交易通常是在消費者毫無預期又未經深思的情況下，貿然締結買賣契約，為維護其權益，便予消費者後悔的權利。

劉興振說，該案的爭議疑似是訪問交易，若月子中心未預先告知消費者有自選自費項目，而是由攝影公司藉由合作關在現場強力行銷，且月子中心可視為消費者的暫時住居所，攝影公司額外的推銷應該就是未經邀約的，對消費者而言是種突擊性的行銷，依消保法第19條規定，訪問交易的消費者得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。

不過，劉興振說，該案雖然經過開會協調，但攝影公司指出，相片的電子縮圖檔已傳送給程男，智慧財產價值已收不回，僅願意退回一半款項，程男無法接受，雙方和解不成。

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