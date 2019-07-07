跨國企業暖心送愛 贈愛無礙協會八部手搖車

2019-07-07 12:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣愛無礙協會辦理「跨越障礙 攜手傳愛」活動，手搖車隊由斗南田徑場出發，前往林內同仁仁愛之家與長輩歡度週日假期，傳遞愛與關懷，立委劉建國則連結跨國企業暖心送愛，再贈8部手搖車給雲林縣愛無礙協會，造福雲林縣內身心障礙者。

愛無礙協會理事長陳明瑟表示，加上這次受贈的8部手搖車，協會已累計收到18部車，手搖車不只是身障者運動休閒的工具，更成為身障者翻轉生命價值，一起走進機構、社區傳愛的重要交通工具，從被關心者變為付出愛心的人。

劉建國表示，雲林縣公共無障礙交通不普及，生活便利性城鄉差距大，但人情味很濃厚，此次引進跨國企業暖心送愛贈送8部手搖車，期待社區的身障朋友與機構長者都能感受到社會的溫暖與關愛。另手搖車製作成本高，市場需求小，造成廠商生產意願低，也希望各縣市企業跟進捐贈手搖車到在地身心障礙團體，讓手搖車需求量提升，以利生產線得以持續。

林內鄉長張維崢表示，每部手搖車造價6萬元，劉建國立委努力協助找尋企業贊助「跨越障礙 攜手傳愛」活動，透過手搖車運動健身，培養運動習慣，走出戶外，並結合愛無礙協會一起到同仁之家從事愛心活動，非常有意義。

去年愛無礙手搖車隊讓身障者有機會走遍了雲林20鄉鎮、300公里，今年上半年又完成了共19鄉鎮、350公里的縣內鄉鎮及跨雲林、彰化、南投縣巡禮，尋訪500年茄苳樹、四湖長春冠軍孤挺花、大埔社區、雲林各大廟宇、四湖箔子寮3D彩繪村、重光國小波羅蜜樹、紫藤湖、八堡圳公園、集集車站、集集武昌宮、和風山寨、水里火車站鐵馬驛站、車埕、竹山紫南宮等。

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