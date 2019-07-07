「老鼠屎」又害墾丁？遊客怒批「被丟海上近一小時！」

2019-07-07 08:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕夏日炎炎，正是墾丁戲水旺季，當地業者今年暑假重新迎回遊客，沒想到仍有少數業者罔顧品質，有遊客在臉書「爆料公社」貼文，痛批遭價格不透明還一度被「丟在海上」，墾管處遊憩課強調將深入調查，最重將撤銷水上活動教練證。

這名遊客PO文指出，「就這樣在四下無人的情況下我跟一個國中而已的姪子被丟在有一段距離的海上」、「說他們一開始那台水上摩托車壞掉了剛剛在修理！真的很誇張！！現場竟然都沒有另一台備用的水上摩托車！！把我們丟在海上應該有超過半小時將近一個小時！！我姪子早嚇到都說不出話。」

遊客還指出「現場詢問店家竟然比網頁上的貴不少，問它它說那個網路上的價錢是時間短的小圈的，心想網路上你們都寫那個價錢了，來到現場卻說這樣，網路上先吸引人來再坐地起價。」

對於遊客指控，墾管處遊憩課指出，將深入調查事情始末，不容許業者造成遊客危險方式營業，最重可撤銷教練證處罰；至於價格問題將請屏縣消保官了解。

墾丁當地水上活動業者表示，絕對不容許放「遊客自己在海上近一小時」，這已經是安全問題不可輕忽，如真像遊客敘述內容，這名業者確實有點誇張。

至於價格問題，多處海灘現場都有公定價格，網路大多是售票業者提供的特殊折扣，即便是國立海生館，現場售票口也不可能比照售票業者的折扣，只是業者需向遊客解釋清楚以免誤會。

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