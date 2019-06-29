柯P夫妻恆春逛「大街」 40分鐘忙合照 墾丁家燕來相會

2019-06-29 23:55

［記者陳彥廷／屏東報導］台北市長柯文哲今天化身一日遊客到屏東恆春，晚上最後一站，連阿北也不能免俗要人聲鼎沸的墾丁大街逛街，阿北一直走延路握手，直到著名洋食館前停下腳步，光是與所有人合照就花了將逾40分鐘，野生「阿北」出沒，連對街人群都停下腳步不斷搶拍，而七月屬過境高峰的墾丁家燕也齊聚大街電線上，就像要爭睹阿北風采。

阿北柯文哲今夜最後的行程抵達暑假人氣最旺的墾丁大街，今天是暑假首日也是首個週六，原本人潮就不少，阿北現身前更有大批柯粉到場等待。

柯文哲偕妻陳佩琪下車立刻展現高人氣，從路頭往大街核心前進，據點在台灣頭的「野生」阿北竟出現在台灣尾，且還是年輕人最愛的墾丁大街，立刻引起騷動，沿途店家從錯愕變驚喜，爭相搶握手或合照。

柯文哲一路也不說話，就與陳佩琪慢步逛大街，邊走邊向店家或是遊客握手，有人合照也來者不拒，雖然不苟言笑，但主動伸手的動作也不失親和力，直到大街正中間的某間知名洋食店面，柯文哲疑似走累了，柯粉團隊開始安排合照，人龍一度長達200公尺排到快到南灣派出所前，柯氏夫妻就站在原地長達40多分鐘，與所有被「圈粉」的遊客合照。

有趣的是，墾丁每逢七月底就會過境的大批家燕，今天才六月底卻就已在柯文哲步行途中大批齊聚柯前方電線上，有民眾就搞笑是「天有異象」、「被圈粉？」。

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