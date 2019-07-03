墾丁少數「老鼠屎」帶客冒險 同行痛罵︰暴雨上山是謀殺

2019-07-03 09:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁進入暑假旅遊旺季，不少遊客偏好冒險刺激活動，11名香港遊客1日下午不顧大雨滂沱，在無良業者帶領下，違規帶民眾冒險騎乘沙灘車進入石牛溪上游溯溪，最後受困向警消求援，雖然全數平安獲救，保七總隊第八大隊及墾管處將業者及遊客全數依「國家公園法」裁罰3000元，呼籲民眾勿違規浪費社會資源救人。

墾丁及恆春警消當晚接獲求救後，本以為是遊客登山迷路受困，到了現場才發現，竟是違法營業沙灘車害遊客受困，30多名警義消攜帶繩索與拋繩槍等搶救器材救援，花了1個多小時才將人員安全救出，卻也相當不諒解業者冒險帶全然外行的香港遊客上山。

「那個天氣帶遊客進入山區根本是謀殺！」資深沙灘車業者老尤說，當天雨勢不斷加大，山區黃土漫流，水上路上的活動業者幾乎都停止營業，就是有極少數「老鼠屎」要冒險，還造成外籍遊客受困，差點就變成國際新聞，業者實在該愛惜羽毛，共同維護當地旅遊品質及形象。

保七總隊第八大隊指出，「國家公園法」第13條第8款規定其他禁止之事項中，明令「園區內不得騎乘沙灘車，更不得以沙灘車作為營利載客之用」以及「禁止於大尖山、青蛙石、船帆石地區從事攀爬之行為」，警方對業者、遊客等12人依違反「國家公園法」送墾管處進行裁罰。

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