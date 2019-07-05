陳其邁赴台南關心登革熱 盼地方政府把預算用在刀口上

2019-07-05 17:42

〔記者王捷／台南報導〕行政院副院長陳其邁今天上午到台南視察登革熱，他指出，防疫不分中央、地方，也不分藍綠，登革熱的高峰期是在8、9、10月，這次高雄的防疫預算5318萬申請6天就核發，是有史以來最快，台南一開始就核發了2千500萬，希望地方政府要把預算用在刀口上。

陳其邁說，他對高雄市疫情比較擔憂，不管是從第一例在三民區，如果他沒記錯，現在已經累積到33例，現在高雄都已經發生第二波、第三波的病例，所以希望地方政府能把疫情控制住。

針對區域聯防的防疫，陳其邁說，高雄的生活圈尤其路竹附近非常靠近台南，希望雙方政府能合作降低疫情擴散；台南市政府的資清工作很迅速，中央也會緊盯社區防疫狀況，黃市長是公共衛生專家，過去對登革熱很了解，當然台南疫情也不能掉以輕心，中央、台南、高雄三方會一起防治登革熱。

陳其邁再次強調，台南動作很快，社區動員與防疫指揮體系都建構完整，因此今天特別到台南說明，防疫是不分中央、地方以及藍綠，中央一定會配合儘速核發防疫預算，例如高雄比較嚴重，在6天內就撥款5千多萬，台南也先核發2千多萬，希望市府把經費用在刀口上，儘速控制登革熱。

台南市長黃偉哲說，從上個月迄今，行政院累計匡列3800多萬元防疫經費給台南，目前已撥600多萬元給台南，市府也編列1500萬元預算，必要時動支第二預備金，市府強調，「目前防疫預算是足夠的」。

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