企業捐防疫物資 高市議長提醒市府繃緊神經

2019-06-24 12:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市登革熱疫情蠢動，愛心企業今捐贈捕蚊燈、口罩及消毒濕紙巾等防疫物資，透過高市議會轉贈弱勢族群，議長許崑源除感謝企業相挺，也提醒市府應繃緊神經，大家總動員防治。

高雄市登革熱確診病例至上週已超過50例，多數集中在三民區，議長許崑源指出，疫情雖在控制中，但絕不能輕忽，防疫視同作戰，市民須總動員防治登革熱。

議會統計，上次登革熱疫情高峰集中於2014及2015年，確診病例分為1萬5千餘及1萬9千餘件，呼籲各界應記取教訓，防疫不分藍綠。

來自北部的愛偙儞公司關切高雄登革熱疫情，昨由前高縣彌陀鄉長張文山牽線，捐贈3百個捕蚊燈、2千5百個口罩；另外東大門企業捐贈預防腸病毒的濕紙巾36箱，在地的高雄藝品舘亦捐贈消毒濕紙巾21大箱與15箱消毒洗衣精，相關物資均透過議長許崑源轉贈高雄弱勢團體。

許崑源說，會依社會局建議，將捕蚊燈轉給長青綜合服務中心、再交由社區弱勢老人使用，預防腸病毒口罩及濕紙巾等提供天主教聖母無原罪方濟傳教修女會小星星家園、高雄市私立慈暉關懷學園、高雄市私立小天使家園等弱勢團體。

為避免登革熱疫情擴散，許崑源要求市府繃緊神經，全面建置疫情防火牆，並呼籲全體市民同心齊力做好家戶清潔，加強清除病媒蚊孳生源，杜絕疫情蔓延的可能性。

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