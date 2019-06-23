亂扯台南地震補助差10倍 王淺秋：韓國瑜說的是「態度」

2019-06-23 18:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜指台南地震時中央就撥了200億元，今天遭台南市長黃偉哲更正，不是200億元、是20億，「希望韓市長不要用不實數據、不實態度」來謔言；高雄市新聞局長王淺秋回應，「韓市長強調的是出發點的起心動念」，主要是「態度」。

韓國瑜昨天在台中造勢大會中，針對登革熱疫情，指稱中央要看他「鬧笑話、出洋相」，還說當年台南地震「中央就撥了200億元」；黃偉哲今反駁，指出從沒200億元、是20億元，並表示，在2015年台南登革熱最嚴重時候，中央補助也從來沒比高雄多，希望韓國瑜不要用不實的數據、用不實的態度來謔言。

黃偉哲說，前行政院長張善政所提到的200億是他的構想，是針對土壤液化部分，後來也根本沒付諸實施，所以就根本沒有那200億存在，也不知道為什麼會有那樣子的落差，會有這樣子不實謠言的散佈。

王淺秋今表示，韓國瑜強調的是一個「出發點的起心動念」，主要是「態度」，地方有災情生時，中央政府應該要全心協助地方政府，行政院前行政院長張善政就主動以擔心土壤液化為前提，框列200億預算，而非刁難、或表面上支持，再以放話或挑毛病負面攻擊。

王淺秋指出，韓國瑜是希望中央、地方應該一起以防疫為優先，不要有政治考量。

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