討登革熱經費舊公文複製貼上 高市衛生局坦承忙中有錯

2019-07-02 17:41

〔記者方志賢／高雄報導〕為了登革熱補助款，行政院長蘇貞昌與高雄市長韓國瑜數度隔空交火，蘇貞昌昨批經費早在上週就核准，高雄市府卻都沒來請款。高市府昨天緊急用電子公文請款，不料卻被立委王定宇踢爆，市府竟直接複製105年9月的公文，忘了改日期，連文號都錯；對此，高市衛生局坦承疏失，承認忙中有錯，已發送正確公文。

民進黨立委王定宇今下午在臉書公布高雄市府所發的公文，他指出，高雄市府被蘇貞昌院長7月1日噹「錢上個禮拜就備好了，韓市府還沒有來請款」。高市府馬上趕著在7月1日用電子公文申請撥款，可能太趕了，趕到用複製copy的，還忘了改「105年9月7日」，日期錯了，連文號都錯了，然後就發文申請撥款，「高雄市政府到底發生什麼事了啊？」

高雄市衛生局今下午表示，7月1日向財政部申請核撥登革熱經費補助款，因相關人員忙中有錯，誤植依據之文號，昨下午2時18分經疾管署提醒，衛生局立即於下午4時47分修正完畢並發送正確版公文。

衛生局表示，第一期經費2660萬已撥入衛生局高雄市銀行帳戶，今日高雄市政府也於市政會議通過中央補助登革熱5318萬元的墊付案，完備相關法定程序。對函文誤植相關錯誤資料，內部將進行疏失檢討及改進，避免類似事件再發生。

高雄登革熱疫情發燒，行政院核准補助登革熱5318萬元，也出動國軍化學兵及相關防疫人員協助防疫，未料韓國瑜卻在新竹造勢晚會上嗆中央幸災樂禍。對此，蘇貞昌透過臉書強調，因應高雄登革熱疫情，國軍隨時待命，疾管署與國家衛生研究院共南下支援了900多人次，幫忙防疫與病媒蚊監測工作。

中央補助高市府5318萬防治登革熱，行政院2天核准，6月24日請高市府出具領據，快來請款。但直到7月1日中午，衛福部才收到請款公文。

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