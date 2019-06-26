陳其邁會商登革熱防治 要韓國瑜「做好做滿」

2019-06-26 21:52

〔記者李欣芳／台北報導〕疾病管制署（CDC）今天向行政院通報，高雄又確診一例本土登革熱病例，行政院副院長陳其邁今晚表示，這是高雄的第25例！短短一週，高雄又增加4例本土登革熱，而且都是三民區的群聚感染，高雄的登革熱疫情真的令人擔心，他今天召集疾管署等單位開會討論如何強化協助高雄的疫情防治。

陳其邁晚間在臉書表示，他會中再次要求CDC要確實協助與督導高雄做好防疫工作，特別是疫情警戒熱區的病媒蚊防治與孳生源清除一定要落實。「最重要的就是地方政府應透過民政系統配合衞生局、環保局，全力社區動員確實執行防疫，做好做滿，才不會造成疫情無法控制」。

陳其邁上述要求高雄市「確實執行防疫，做好做滿」的談話，對有意參選總統的高雄市長韓國瑜意有所指。

陳其邁表示，對於高雄的登革熱疫情，行政院一直不敢大意，也不敢放鬆。加上從上周到今天，各地都有下雨，雨後第二週病媒蚊密度上升。所以，前兩天就特別約疾管署- 1922防疫達人以及國家蚊媒傳染病防治研究中心的同仁，今天一起開會，討論如何強化協助高雄的疫情防治。

他說，一方面高雄本土病例增加，另一方面鄰近東南亞國家疫情嚴峻，境外移入更可能導致台灣疫情風險提高。會中，CDC特別提到「最近二週誘暖卵桶監測結果，顯示疫情發生地直徑200公尺範圍內病媒密度開始增加，代表有孳生源仍未被清除，需要持續提醒民眾防蚊及孳生原清除等措施」。

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