南下開防疫會議 陳其邁：高市防疫5318萬預算「全數照准」

2019-06-19 16:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒，引發高雄市長韓國瑜與行政院隔空交火，行政院副院長陳其邁今下午到高雄召開防疫會議，並宣布高市府申請的防疫經費5318萬元，「全數預算照准」，他強調「防疫視同作戰」，不希望有太多政治攻防，或太多政治口水。

陳其邁下午參加防疫會議前受訪指出，高雄市府是上週五晚上用電子公文傳送到衛福部，包括本週一疾管署作業、週二衛福部作業，到今天早上行政院長蘇貞昌與他均已批示這項公文，並「全數預算照准」。

陳其邁說，目前有21例登革熱本土病例都在高雄，行政院除了經費全力支持高雄市，中央疾管署、環保署及軍方各單位也與高雄市府共同合作，全力防治登革熱，讓疫情能獲得控制。

陳其邁表示，不管是防治經費外，人力、技術與防疫工作相關聯繫、合作，希望中央與地方都能無縫接軌，他也拜託防疫人員，蘇院長特別指示，強調防疫不分藍綠、不分中央地方，不管把疫情阻絕境外，或病媒蚊的撲滅，絕對要百分百工作落實。

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