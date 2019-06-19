南下開防疫會議 陳其邁：高市防疫5318萬預算「全數照准」

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒，引發高雄市長韓國瑜與行政院隔空交火，行政院副院長陳其邁今下午到高雄召開防疫會議，並宣布高市府申請的防疫經費5318萬元，「全數預算照准」，他強調「防疫視同作戰」，不希望有太多政治攻防，或太多政治口水。
陳其邁下午參加防疫會議前受訪指出，高雄市府是上週五晚上用電子公文傳送到衛福部，包括本週一疾管署作業、週二衛福部作業，到今天早上行政院長蘇貞昌與他均已批示這項公文，並「全數預算照准」。
陳其邁說，目前有21例登革熱本土病例都在高雄，行政院除了經費全力支持高雄市，中央疾管署、環保署及軍方各單位也與高雄市府共同合作，全力防治登革熱，讓疫情能獲得控制。
陳其邁表示，不管是防治經費外，人力、技術與防疫工作相關聯繫、合作，希望中央與地方都能無縫接軌，他也拜託防疫人員，蘇院長特別指示，強調防疫不分藍綠、不分中央地方，不管把疫情阻絕境外，或病媒蚊的撲滅，絕對要百分百工作落實。
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行政院副院長陳其邁今下午到高雄召開防疫會議，強調高市府申請的防疫經費5318萬元，今早行政院長蘇貞昌已批示「全數預算照准」。（記者方志賢攝）
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行政院副院長陳其邁今下午召集中央與地方各單位在高雄召開登革熱防疫會議。（記者方志賢攝）