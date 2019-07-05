登山申請網才上線就傳出bug？ 玉管處這樣說...

2019-07-05 12:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕政府今年6月啟動開放山林政策，近日由內政部營建署架設的「台灣登山申請整合資訊網」也上線運作，惟有民眾反映，查找「南二段」路線，不只跳出「南二段線」與「南二段」2個結果，甚至前者才需要山屋申請，後者不需要，質疑網站存有bug、缺陷，提供的資訊不盡正確。

對此，玉管處表示，該網站整合警政署、林務局，以及各國家公園的網站資料庫，透過搜尋比對呈現結果，研判是系統在搜尋時，將其他單位的相關登山路線全數呈現，才會有「南二段線」與「南二段」的不同結果，但事實上，兩者所指的都是同一條路線。

由於網站才上線不久，後續仍會滾動修正檢討，並收集使用者意見，持續除錯、優化，把不合適的資訊移除，以提供民眾正確的資訊與使用體驗。

至於「南二段線」與「南二段」是否需要申請山屋的問題，其實爬南二段的長程路線，按照正常登山行程，一定會需要申請山屋住宿，不論住向陽山屋或是嘉明湖山屋，同屬林務局管轄的山屋，因此是需要申請的。

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