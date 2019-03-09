山林解禁！6月起將取消入山管制、開放林道「管車不管人」

2019-03-09 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月有「比基尼登山客」之稱的36歲女山友吳季芸失足墜谷，事件後來引起台灣登山管制、搜救費用等爭議，行政院政務委員張景森近日邀集相關單位討論，達成共識。今年6月1日暑假前，除國家公園將配合調整、取消入山管制，農委會林務局也將開放所有林道。

綜合媒體報導，張景森本身也是登山客，爬過50多座台灣百岳。日前他曾表示，台灣是多山國家，一年有600多萬人次從事山岳活動。他認為戶外運動本質就是挑戰風險，不應該無限上綱「安全」，而以「危險」作為限制登山的理由。而現行各縣市自訂登山管理規則「偏離鼓勵發展登山活動」。

「山岳活動的嚮導，不同於旅行社的導遊」

張景森指出，未來，體育署將擔任登山活動的主管機關，除推廣登山活動及安全教育，也負責協調各單位管理登山團體。與現行由交通部觀光局主管的作法不同。

張景森說明，在開放山林部分，生態較敏感的自然保留區，維持「專案申請」，但專案申請也簡化為「單一資訊平台」與警政署的入山申請一致。

張景森補充，各國家公園將配合調整，取消入山管制，但考慮山林資源保護、防止盜伐等，會以「管車不管人」的方式，針對車輛管制。

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