大城鄉紫爆！空污指數破表 「水攻」禍首濁水溪揚塵

2019-07-03 19:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕好可怕，竟然連夏天都會出現紫爆空污！彰化縣大城鄉空氣品質監測站，昨天下午竟然監測到大城鄉空氣污染指數出現最嚴重的紫爆警示，PM10污染指數一度超出標準值125ug/m3近9倍，達到1000ug/m3，因為破表測不到最高值，髒空氣讓教育處緊急要求大城鄉內國中小學校共7校停止戶外活動，師生全部待在教室上課，避免吸到太多髒空氣，影響健康。

所幸，拜天公之賜，雨來得正是時候，昨天晚上和今天白天下起一陣陣的雨，即時雨加速沖刷掉揚塵，PM10濃度下降，空氣逐漸恢復正常值。

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，昨天大城鄉會出現大城空氣品質監測站設站以來最高值，達到紫爆破表的程度，主因與原本河床乾涸太過乾燥、沙洲裸露嚴重，砂子多，天氣突然刮起8級強風，直達東北季風的風速，是一般夏天吹西南風1、2級的數倍之高，風強、河床沙石又乾燥，導致出海口揚塵嚴重，造成空污嚴重。

尤鴻昌指出，就空氣指標數據來看，昨天造成綜合各種空污數值的空污空氣品質指標（AQI）500，通常超過100，對敏感群就會有影響，主要空污來源來自懸浮微粒顆粒較大的PM10，於昨天早上11點測懸浮微粒PM10濃度到達最高值，超過爆表的1000ug/m3，同一時間，AQI和PM10同時打破大城測站的最高紀錄。

環保局在第一時間察覺空氣紫爆，查出係因濁水溪出海口裸露地受西南風影響引起嚴重的河川揚塵，緊急啟動河川揚塵應變工作，一面通知第四河川局加派水車到沙洲灑水，清洗附近約14.2公里長的街道，也啟動灑水系統，調派水車深入河床沙洲機動灑水，增加河床砂石的濕度；另一方面通報公所和村里長轉知民眾減少戶外活動，要求周邊工地施工單位暫停施工，多管齊下「驅散」髒空氣的污染源。

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