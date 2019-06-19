全台7間化製廠3間在長治 居民難忍臭惡到屏縣府下跪抗議

2019-06-19 12:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台僅7間化製廠，其中3家就集中在屏東縣長治鄉繁華地區一帶，加上附近的鹽埔鄉也有1家堆肥場，空氣中瀰漫的臭味，讓居民們忍無可忍，今天（19日）在縣議員蔣月惠陪同下，到屏東縣政府前抗議，居民講到激動處甚至帶著孫子下跪；縣府環保局承諾「加強聯合稽查頻率」。

抗議行動今天（19日）上午10點半在屏東縣政府大門前登場，來自長治鄉、鹽埔鄉的居民拉著「臭氣沖天」、「縣府包庇」、「我要新鮮空氣」、「抗議無良廠商，錢你賺臭味百姓聞」等看板及白布條，高喊「抗議！」

長治鄉民蘇瑞珉表示，多年來，這些化製廠大約下午3點開始燒，臭味就飄散到凌晨，長治、鹽埔鄉多個村落都聞得到，「居民真的很可憐」；也有村民說，住在外地的親友回來，都會笑說「屏東好山好山好臭！」也有人說，孩子出生就聞臭味，氣管一直不好；還有村民嘆「長期忍受屍臭味、煙臭味，卻無任何改善，難道老百姓連呼吸的基本人權都要被剝奪？」

縣議員蔣月惠則針對鹽埔鄉1家堆肥場的問題指出，該堆肥場成立至今近4年，從外縣市收受果菜殘渣製作堆肥，過程散發臭味，總量5000公噸，載運來回約有2800車次，造成社區沈重負擔，也疑似沒有放流口，廢水流放大水溝、土地上，縣府4月15日有聯合稽查，但內容交代不清。

屏東縣政府環保局長顏幸苑出面接下民眾陳情書，並表示未來每個月都會邀請環保署一起聯合稽查；但她的回答引來抗議者不滿，質疑「稽查都沒有改善」、「有內神通外鬼！」顏幸苑立即澄清「絕對沒有內神通外鬼」。

縣府稍後也發佈新聞稿說明，針對長治鄉3家化製廠及鹽埔鄉肥場異味問題，縣府環保局自2014年起依法連續稽查3家化製廠達500次以上，累計裁罰金額超過730萬元：另堆肥場部分，從2017年起亦裁罰18件逾35萬元，今年4月份起並要求停止收受外縣市處理廚餘。已要求4家業者加強污染防制設施等改善，未來將更積極加強稽查密度，除環保局不定時稽查，每月更會同行政院環境保護署、農業處等單位聯合稽查，如有違規將加重裁罰。

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