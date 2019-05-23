世界罪人！破壞臭氧層殺手 研究：中國工廠是元凶

2019-05-23 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕最新科學研究發現，證實破壞臭氧層的的化學物一氟三氯甲烷（CFC-11），2013年以來在中國東北部大量排放，這些排放一氟三氯甲烷的工廠明顯違反國際公約，三氯甲烷將可能破壞臭氧層且不易消失在大氣層。

科學學術期刊《自然》（Nature）22日刊登的研究指出，自2013年以來，中國東北部排放的一氟三氯甲烷每年增加了約7000噸。英國布里斯托大學（University of Bristol）大氣化學家芮格比（Matt Rigby）說，「一氟三氯甲烷是破壞平流層臭氧層的罪魁禍首，臭氧可以保護我們免受太陽的紫外線輻射。」

一氟三氯甲烷在20世紀70年代和80年代被廣泛用作製冷劑，並用於製造泡沫隔熱材料。1987年通過的《蒙特利爾議定書》禁止使用氟氯碳化物與其他工業噴霧劑，這些化學物質會分解位於地表上方10至40公里處的平流層臭氧。禁令生效後，全球一氟三氯甲烷濃度穩定下降，但去年科學家震驚地發現，從2013年到2017年濃度下降減緩一半，證據指向源自東亞，但無法鎖定確切來源。

為進一步探討，國際大氣科學家團隊從日本和台灣的監測站收集了更多數據，近一步鎖定來源在中國山東、河北等東北省份。研究主要作者國立慶北大學（KyungpookNational University）的朴順揚（Sunyoung Park，音譯）說，「我們的測量結果表示，當通過中國工業區的空氣時，汙染量會飆升。」日本國立環境研究所主任研究員齊藤拓也說，「產生來源已經鎖定，因此今後有必要掌握中國生產和使用方法等實際情況，進而促使其加以禁止。」

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