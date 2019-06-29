將灰塵擬人化 中華藝校包辦空污微電影競賽前3名

2019-06-29 08:35

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市的空污嚴重，已經是健康的隱形殺手，對空污正確的防治觀念，是教育責無旁貸的課題。高雄市教育局今年舉辦的微電影競賽，以「空氣品質」為主題，中華藝校影劇科大眾傳播組的同學，結合影片製作的專業，發揮想像力與創造力，以擬人化的灰塵，緊迫盯人，讓觀眾感受周遭環境對健康直接的影響，一舉拿下高中職組的特優，同時還拿下優等及佳作，包辦前三名，成為最大贏家。

贏得特優獎的華藝同學曾嘉邦，來自屏東縣枋寮鄉，他每次仰望高雄天空灰濛濛的樣子，就會想到綠意盎然的大武山，與湛藍海洋的故鄉，這次創作的構思，就是直接來自日常生活，也是他最真實的體驗和感受。

影片的發想，是仿效泰國的殺蟲劑廣告，真人扮演的蟑螂，轉化成擬人化的灰塵。讓觀眾能直接感受周遭的環境問題，期盼空污防制，能有更多的能見度與討論。嘉邦覺得獲獎是對創作團隊的肯定，更印證當初選擇影劇科大眾傳播組，是正確的學習路徑。

另一名獲得優等的蘇致全同學則說，從小看到祖父母以雨水澆花種菜，就深受他們對環境保護與珍惜水資源的觀念，對他們而言，或許是個小動作或是生活的習性，但對自己來說，卻是有著深遠的影響。

致全的興趣是攝影，曾獲得高雄市空氣保衛員Action Go短片及至善有善全國攝影比賽第二名，因此運用所學的攝影技巧，與拍片、剪輯能力，傳遞多搭乘大眾運輸工具、少吸菸的訊息，希望能從最簡單的小事做起，讓大家漸漸改變生活習慣，藉以改善居住環境品質。

華藝校長吳梅嵩認為，多關懷生活周遭事物，就是最直接、最需要及最常接觸的研究課題。例如參加空品微電影競賽，透過資料蒐集傳遞正確的觀念，並呈現「改善空氣品質」你我都能從生活做起，就是對所居住的城市最直接的回饋。

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