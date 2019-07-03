諷長榮只會燒錢 工會扮林寶水丟假鈔

2019-07-03 16:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工進入第14天，全國航空業總工會今天說，據報導，長榮昨天累計損失已達23.6億元，平均每天，損失1.7億元，痛批長榮航空故意拖延談判協商，寧願準備要燒50億元，也不願拿這些錢提高勞工勞動條件。工會今天更在長榮國際總公司前上演行動劇，工會成員戴上長榮航空董事長林寶水臉孔的面具，將假鈔丟進紙火爐中，高喊「長榮罷工快解決、林寶水別燒錢」。

全國航空業總工會理事長白詠維說，罷工經過14天，只看到長榮航空拚命的燒錢，昨天協商，工會提退讓條件，但是長榮馬上預告7月21日的取消航班，這是否代表21日以前都不協商了？我們也要呼籲，網路有很多不諒解罷工行為的民眾，但旅客要想想，今天是跟航空公司買票，不是跟空服員買票，如果今天餐廳老闆跟廚師吵架，廚師不做菜了，客人一定是找老闆，而非廚師。

全國航空業總工會底下的華航企業工會理事長劉惠宗，更直接在記者會現場痛罵長榮資方人士，連勞方開記者會也要在旁邊錄影、拍照，難道是要回去比對人臉嗎？是老共嗎？這就是長榮集團對底下員工的態度。

劉惠宗說，華航歷經兩次罷工，為了簽轉乘客轉得滿頭包，地勤人員忙得要死，但長榮航空幾天前就把所有團客取消，叫訂位乘客直接不用來了，這是什麼態度？長榮為殲滅工會，寧願犧牲所有旅客權益，把延誤乘客壓力賴到長榮空服員身上、賴到罷工身上，完全不公平。

劉惠宗更說，若長榮持續抓著這些空服員不放，全國勞工都不會放過長榮背後的張家，會追殺到底。

長榮分會理事詹捷宇說，4月17日長榮與工會調解破裂，到6月20日罷工開始，長榮航空有2個多月時間，可以向乘客告知可能會發生罷工，並盡力處理勞資爭議，但到今天7月了，長榮航空並未認真解決，只是一再拖延，到今天已經燒了23億，卻還不願意拿零頭來解決勞資爭議，痛批長榮是一家沒有社會責任的公司。詹捷宇呼籲，長榮應重時企業社會責任，與勞方協商，盡快讓此次罷工落幕。

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