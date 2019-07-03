長榮18金釵曠職爭議 工會今改口︰罷工當天是口誤

2019-07-03 15:49

工會與律師確認︰4點後不提供勤務屬合法行為

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資雙方針對18金釵報到服勤又中途參與罷工爭執不休，關鍵在於桃空職工幹部罷工當天皆表示，「4點後『報到』勤務可不提供勞務」，但18金釵報到時間是在下午2點半左右，引發爭議。桃空職工今天表示，罷工當天是口誤，工會已跟律師進行確認，4點之後一律不提供勤務屬合法行為。

桃空職工6月20日當天在協商現場宣布罷工，幹部李瀅宣示，4點之前報到勤務需完成後再參與罷工，4點以後報到勤務則無須提供服務，直接參與罷工行動。

但長榮18名組員分別在下午2點30、40分左右報到，一路到登機口前宣布加入罷工，引起外界非議。桃空職工長榮分會理事詹捷宇今天接受媒體訪問時回答到此題，一度停頓，隨後桃空職工會員代表丁紹明才接著說，可能當天幹部口誤，經工會與律師討論過後，確認4點過後就能不提供勤務，屬合法罷工。

詹捷宇表示，今天空服員要爭取的是一份尊嚴，這麼多年來長榮員工在公司受到打壓，因為熱愛這份工作，所以希望可以改善工作環境，繼續做熱愛的工作。

針對長榮航空宣稱已取回400份三寶，並加入排班行列，詹捷宇重申，長榮提供的訊息是錯誤的，工會目前掌握的三寶數量超過2100份，取回三寶人數為113份。而外傳罷工棚空服員一天比一天少，詹捷宇表示，罷工棚每天都固定輪班，不是所有空服員同時待在那裏，且中午有放飯時間，會有一批人固定去用餐。

詹捷宇表示，目前取回三寶的程序一直都是到罷工棚填寫申請書，2個工作天後，晚間6到8點到多加教會取回，沒有外傳的其他流程。

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