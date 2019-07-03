長榮空服罷工》長榮今午吃「三寶飯」 罷工成員：別搞小動作

2019-07-03 15:20

［記者陳恩惠／桃園報導］針對長榮公司為歡慶400人領回三寶，員工餐廳今天中午吃「三寶飯」，讓員工不得不會心一笑、po文，但是看在罷工棚百餘名空服員的眼裡，讓她們相當的不開心，甚至覺得長榮公司沒誠意，希望公司不要再做一些小動作，拿出誠意協商，讓她們趕快結束這場罷工。

對於公司今天午餐吃三寶飯，揶揄工會的意味濃厚，資深副事務長林美佐表示，「身為會員的我，當然是覺得不開心啊！公司應該做出實際的協商，或是多點誠意來協商，而不是帶著地勤，做著跟我們分裂的小動作。」

她認為，公司餐吃三寶飯，就是要告訴地勤，「我們空服員現在做一些壞事（罷工），所以你們要更討厭她們的感覺，雖然有人覺得三寶飯很幽默，甚至還有人還相當開心，但是我們在這邊卻很辛苦，公司根本就是不尊重我們，希望公司不要再有小動作，拿出誠意確實做些事情，可以讓我們趕快結束這場罷工。」

對此資深副事務長蔡羽盈也說，今天罷工已進入第14天，「我們覺得最重要的是，公司拿出誠意協商結束這一切，竟然用這（三寶飯）製造話題或搞其他小動作，我們看在眼裡很不是滋味。」

她同時也對長榮聲稱有600人歸隊的數字存疑，她說，「雖然公司說我們是『女兒』，但你讓你的兒子吃好的（三寶飯），有點半取笑我們的意味，工會早上也已經澄清數字並沒有600，只有113人取回三寶而已，我們在這裡曬太陽、下大雨，感覺公司不重視我們，他們竟然還在裡面吃團膳。」

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