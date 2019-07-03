鄭文燦：請長榮最大程度協商 儘速解決為目標

2019-07-03 11:06

［記者謝武雄／桃園報導］長榮空服員罷工進入第14天，由於昨日大雨，桃園市長鄭文燦本於人道關懷，今天在市政會議時指示，副市長李憲明攜帶物資，偕同勞動局長陳靜航，前往罷工現場探望空服員，另外，他也拜託長榮公司能夠最大程度協商，以儘速解決為目標，讓罷工早日落幕。

鄭文燦表示，昨天雖然協商有進展，但未達成最後協議，仍然需要讓勞資雙方，本於誠信來推動協商，未來也希望達成雙贏目標，讓罷工早日落幕，也讓勞權得到保障、社會公共利益得到維持，公司也能夠永續經營，多方的目標還是要達成。

鄭文燦說，此次長榮罷工事件，市府的角色是協助勞動部負責協商平台，也提供服務，協商需要的場地，由市府承擔經費借場地，讓勞資雙方更方便為原則，由於南崁趕到市府也有些距離，只要就近的飯店就可以。

另罷工期間，負責秩序維持的蘆竹分局非常辛苦，也感謝分局長李建民及團隊，罷工事件結束也會給予蘆竹分局獎勵，畢竟員警要保護合法罷工，也給空服員關懷，同時維持一定秩序，希望罷工早日落幕。

另請副市長李憲明代表市長探望空服員，主要是人道關懷，畢竟昨天雨勢實在太大，會去看看帳篷有沒有壞掉，需不需要幫忙，但市府的立場是中立，也拜託長榮公司能夠最大程度協商，以儘速解決為目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法