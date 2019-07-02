台灣觀巴推暑假遊程優惠 3人同行1人免費

2019-07-02 12:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假旅遊旺季到來，由交通部觀光局輔導旅行社推出的台灣觀巴也推出暑期限定遊程，配合今年小鎮漫遊年主題，推出「2019年歡度暑期經典旅遊-3人同行1人免費」優惠活動，可任遊83條半日、1日及多日遊行程的套裝旅遊產品，每月限定35個名額，活動時間為7月1日至9月30日止。

自由行成趨勢，為提供國內外旅客便利的觀光遊程，交通部觀光局輔導20家旅行業者依自由行旅客之需求，成立台灣觀巴品牌，規劃83條半日、一日及多日遊行程的套裝旅遊產品，集合全台灣各大景點，不僅天天出發，市區定點、飯店、機場、車站接送彈性十足，1至4人即可成行的彈性出團，並享受保險、全程導覽介紹，包含中、英、日、韓4國語音導覽及車上配備免費無線wifi等服務。

今年為交通部觀光局小鎮漫遊年，為配合暑假旅遊旺季，鼓勵民眾搭乘「台灣觀巴」三五好友一同出門前往2019台灣經典小鎮旅遊，台灣觀巴特別推出「2019年歡度暑期經典旅遊-3人同行1人免費」優惠活動，活動時間為7月1日至9月30日止，每月限量35份，數量有限，送完為止，詳細活動辦法請上台灣觀巴官網及臉書粉絲團查詢。

台灣觀巴也預告，台灣觀巴臉書粉絲團預計將在7月中下旬強力衝粉，凡是完成分享、點讚、Tag三位好友的朋友，就能參加台灣觀巴邁向15週年感恩回饋抽獎活動，預計抽出多項台灣觀巴路線產品免費贈送，總價值上看20萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法