首屆「台中珍奶節」登場 眾業者爭奪10大珍奶

2019-07-01 19:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣珍珠奶茶紅到國外，台中身為珍珠奶茶誕生地，台中市政府觀旅局今年首度舉辦「台中珍奶節」，邀請民眾在10日至28日票選出最夯人氣、最美視覺、最強Q彈等珍奶，吸引各知名品牌茶飲店報名，連咖啡店都來湊一腳。觀旅局今日表示，民眾票選10大珍奶，就有機會把東京來回機票、飯店住宿券等大獎帶回家。

台中市副市長楊瓊瓔、觀旅局長林筱淇與藝人莎莎、小豬今日在春水堂總監林秀慧指導下，一同搖珍珠奶茶，宣布台中珍奶節正式起跑。

楊瓊瓔表示，珍珠奶茶1年創造3000億元商機，台中為珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥等美食起源地，市府今年舉辦台中珍奶節，邀請台中地區茶飲及創意珍奶料理業者參與，呈現台中獨特午茶魅力。

林筱淇指出，台中珍奶節從10日至28日進行10大人氣珍珠奶茶票選，8月3日於廣三SOGO百貨戶外廣場公布票選結果，現場將邀請藝人夏于喬盲測，評選出「年度代表珍奶茶飲」及「年度代表珍奶料理」，並提供試吃、試飲。

10大人氣珍珠奶茶票選分為「珍奶茶飲組」與「創意珍奶組」，各選出5名，民眾在活動期間可至參選業者店面或台中火車站站前廣場投票箱投票，或至活動官網投票。

目前參選業者達24家，包括春水堂、茶湯會、50嵐、一芳水果茶等知名品牌，而黑沃咖啡以精品咖啡搭配黑糖珍奶，推出創意飲品「黑糖黑玉拿鐵」也在今日首發曝光。

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