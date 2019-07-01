長榮18金釵被記「曠職」工會：已提早告知資方會罷工

2019-07-01 14:52

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空服員罷工第12天，桃園市空服員職業工會宣佈罷工（6月20日）當天，18名已報到空服員在工會指定時間下午4點即刻停止提供勞務，長榮航空將其登記為「曠職」；工會今天下午1點對外表示，工會會員罷工權益合法無疑義，當天是配合工會指令罷工，甚至事前告知事務長、資方將會參加罷工，給了充分時間調度支援人力。

工會強調，資方應撤除18名空服員和當天執行地面訓練課程勤務的6名組員曠職登記，「停止秋後算帳、回歸善意協商」、「拒絕模糊焦點、回歸善意協商」。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說明，遭記曠職的24名組員為20日當天執勤BR722（上海航班） 和BR871（香港航班） 與BR180（大阪航班）和地面勤務，均已先提早告知公司將於下午4點起依照工會指令參加罷工，使公司可緊急調派人力支援，第一時間班表是註記為罷工，卻在事後改記曠職，沒有提早罷工、沒有刻意不上飛機、沒有丟包旅客等狀況。

工會監事黃蔓鈴舉BR722航班為例，該航班在下午3點45分時飛機還沒有靠橋，組員還在機邊等候，當時旅客也還沒有上飛機；3點55分和工會確認罷工開始，4點05分取得退關文件，4點45分收到班表變更登記為罷工。黃蔓鈴指出，當天一度受到公司誤導說「現在組員就可以離開飛機」，但是組員仍在現場完成所有該做的事情，沒有任何危害旅客安全、飛航安全的狀況，資方不實指控都在抹黑員工的罷工合法性。

鄭雅菱說明，組員在4點前就已完成該做的事情，基於誠信原則，當時也告知了資方將會參加罷工，讓資方可以即時做準備，當時旅客都尚未登機，長榮航空第一時間內，也將他們的班表寫為罷工，甚至被誤導告知4點前可以離開，為什麼公司後來又將班表改為曠職，這是為了對付工會而打算秋後算帳，長榮航空應該要跟社會說清楚。

工會律師劉冠廷表示，這些人是被公司記曠職，到底是曠職還是罷工，他們是無故未到的曠職還是依據工會指令，事實是這些人都是依照工會指示而罷工，且在下午4點以後才罷工，資方早就已經掌握他們要配合罷工的狀況，事務長當時就有調查去聯絡調派支援人力，公司調度完人力成後也有告知工會會在班表註記罷工，公司就是故意要打擊工會，才將班表變成曠職，且對外混淆視聽，法律上是個罷工、而不是曠職，公司事前就掌握他們要罷工的狀況，還改口要做曠職，且對外界渲染，讓很多網友對這些人做不理性攻擊，呼籲網友理性評論，否則不排除協助工會對網友提告。

當天參與罷工被記曠職的BR722組員說，所有人承受了很大的壓力，配合工會指示合法罷工，卻被公司不合理打壓，利用曠職威脅，加上這段期間輿論、媒體對個人資料公佈、不友善的評論，合法罷工完全失焦，「我們不是資方籌碼、只是合理執行罷工」，整場罷工行為是為了爭取更好的勞動條件，卻是這樣的狀況，對此非常地傷心，「罷工是勞工最後的手段，有人想過我們為什麼走到這步嗎？請不要模糊罷工的焦點，不該在我們18人身上」，該名空服員邊哭邊說出心聲。

立委鍾孔炤今天到現場聲援，他說，合法的罷工被曲解成貪婪、不爽不要做，罷工是人權，勞工本就可依照勞資爭議處理法去爭取，工會沒有因為罷工而有任何濫用信用原則，合法的罷工何罪之有？秋後不算帳對勞工來說是很卑微的請求，合法罷工有民、刑事免責權。

台灣勞動陣線秘書長孫友聯認為，會員盡會員義務去完整罷工是天經地義，會員用這樣的方式維護罷工的完整性，法律上完全沒有問題，合理且合法的範圍，會員還讓資方有時間去做人力調動，資方很多做法有構成不當勞動行為的問題，工會已經釋出善意，善意應該要珍惜，整個談判裡面要尊重工會的集體行動權。

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