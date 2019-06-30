長榮罷工第11天 工會：記曠職人數18人增至25人

2019-06-30 10:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第11天，勞資雙方原訂昨天簽下團體協約後，罷工即可結束，不過，因為資方無法接受勞方提出不得秋後算帳等條件，雙方不歡而散，工會繼續罷工；今天上午工會秘書長鄭雅菱召開記者會表示，被記曠職的人數不只在罷工行動前的18人，已增至25人。

桃園市空服員職業工會今天上午於罷工現場召開說明會，先由鄭雅菱針對昨日協商進行說明；鄭雅菱表示，前天工會代表和董事長林寶水碰面，初步針對八大訴求、不秋後算帳，取得共識，對此，工會也釋出很大善意，不料，昨天的團體協約工會要求不得秋後算帳等條件，資方又以授權不足無法同意，砲轟長榮先逼工會退讓，事後蠻橫、秋後算帳的強硬態度，令工會無法接受。

對於20日開始的罷工行動，鄭雅菱表示，罷工行動開始，所有會員均於下午4點後，不提供資方任何勞務，會員的舉動，此罷工行為依照工會自主辦理，長榮航空不惜違反法律，硬要秋後算帳。

鄭雅菱指出，據工會了解，除了原先被記曠職的18位空服員，包括在地面訓練等，目前被公司記曠職的人已增至25名；鄭雅菱補充，隨著罷工時間日數增加，會有越來越多本來的罷工註記被改成曠職，因此，工會工會向公司提出，不需對所有人員進行求償、福利回到罷工前狀態，不可以用事後懲處對待。

鄭雅菱提醒，被註記收到曠職的會員，儘速與工會聯絡，相信人數將增加，長榮航空以此分化勞工、威嚇會員的方式，打擊工會行動。

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