長榮空服罷工投票結束 工會幹部致歉：讓會員陷入兩難

2019-06-29 13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮罷工空服員投票到今天中午12點5分結束、12點10分由律師見證完成封投票匭作業後，桃園市空服員職業工會常務監事王美心等人出面坦承「我承受極大的壓力，誤判局勢...才造成這樣的結果」。

王美心強調，會員們都很相信她，她因為承受極大壓力，誤判局勢，以為跟董事長林寶水見面會有協商的希望。她承認能力不足、判斷錯誤，而她因為「一心想把大家安全的帶回家」，才造成這樣的結果，這場戰役說明了團結信任的重要性，「我希望大家繼續選擇相信工會」。

監事黃蔓鈴也說，她誤判了形勢，又對會員狀況的信心不足，加上太想把組員安全地帶回工作崗位上，而錯過了與長榮航空談判的時機、讓會員陷入兩難，感到非常抱歉。

理事廖以勤強調，空服員自華航罷工後，成立工會，並走到罷工來撼動威權，雖過去10天歷經前所未有的風暴，但會員們用團結和堅持走到了這裡。如果投票結果是同意，希望能簽定有尊嚴回到天空的團隊協約，若是不同意，也希望重新整隊，找回彼此的信任，「絕不畏懼，讓我們一起慢跑到最後！」

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