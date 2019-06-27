幹部非長榮空服員罷工惹議 工會：代表、理監事都是在職空服員

2019-06-27 17:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有關時代力量擬徵召桃園市空服員職業工會前秘書長林佳瑋選中壢區立委，桃空職工監事曲佳雲說，樂見其成、會支持她，但不代表工會的決策是被他們決定，強調工會內部所有決議基礎都是會員。

曲佳雲說，林佳瑋是上一任的前秘書長，她本身也不是空服員，她本身是秘書處的行政人員，她是在2016年華航罷工時的秘書長，大家會常常灌給她一個名稱叫做華航罷工的推手，就是主要是林佳瑋當時帶著華航空服員，完成了那次的勞資爭議。

接著，曲佳雲說，一年前林佳瑋就卸任了，並交由鄭雅菱擔任秘書長，林佳瑋目前只是工會的顧問，平常在會議上也不是每一次都會來參與，只是一個榮譽性的，可能有課程，或重要決策會請教她的顧問。

曲佳雲表示，她得到的消息是林佳瑋被時代力量推薦參選桃園市中壢區立委，那對工會來講也是樂見其成，如果立法院有一位立法委員是工運出身、推動勞權出身的，那可能對於我們所有桃園市勞工都是加分而不是減分，我們也是樂見其成，會是支持她。

不過話鋒一轉，曲佳雲強調，這並不表示，桃園市空服員職業工會所有一切活動跟決策，是被他們決定或影響的，工會內部所有決策，也是透過所有會員、會員代表開會決議，這些決議的基礎都是所有會員。

有關外界認為，桃園市空服員職業工會幹部有一些不是長榮空服員，針對罷工動機提出質疑。

對此，曲家雲表示，當初工會成立後，人事運作是會員推選出來的，工會的理事、監事，也是由會員代表再互相選舉產生，工會幹部的部分，工會代表還有理事監事，完完全全、保證都是在職的空服員，人事資料都是公司登記在職的空服員。

曲佳雲解釋，大家可能質疑的是秘書處包括鄭雅菱、周聖凱，他們是我們工會聘請的秘書人員，所以他們的身份並不是空服員，他們是在行政上、庶務上，還有一些活動的安排上協助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法