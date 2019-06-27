呱吉現身力挺罷工空服員 齊喊「長榮罷工、一定成功」

2019-06-27 16:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北市無黨籍市議員議員、網路紅人「呱吉」邱威傑，今天下午現身長榮航空空服員罷工現場，以行動力挺罷工空服員，引起騷動，他也與在場罷工空服員齊聲大喊罷工口號「長榮罷工、一定成功」，罷工空服員回以掌聲、尖叫，為原本安靜的現場拉抬不少氣氛。

媒體好奇，為什麼網路上對這次空服員罷工不是那麼友善？邱威傑認為，可能有些複雜的原因，但簡單來說，其實這次空服員在選擇罷工的舉動，雖然可能要求的訴求不太一樣，但過程、舉動可能跟過去的這2、3年，華航機師或是空服員的罷工路線並沒有太大的差距，但是同一時間，資方可能也因為過去有一些相關的經驗作參考，所以他們可能一開始，採取的公關戰術非常凌厲，所以的確帶動社會上的一些風向。

邱威傑進一步說，他也必須要講，其實空服員在過去，尤其是像在PTT，坦白說，PTT就是一個男性成員比較多的社群，所以對於空服員這個職業容易會有一些過度的幻想，覺得他們過得生活優渥、打扮漂亮，甚至於也因此產生這些女孩子就是小公主的印象，可是說真的，她們能夠站出來罷工，要放棄非常多正常生活的一些權利或是快樂，犧牲非常多事情才能站到這現場，「能夠做這些事情的不可能是小公主」。

對於勇敢站出來（支持罷工）會不會擔心被一些網友酸？邱威傑說，如果真的擔心這個問題的話，他從一開始就不要從政了，因為從政以來其實我也介入了非常多在這社會上非常爭議的議題，例如說大巨蛋好了，也不是每一個人都認同我的觀點，可是他只要覺得對的事情，就一定會去做。

邱威傑說，昨天還在PTT上有人問了一個問題，他覺得滿好笑，發文者說，呱吉是不是網路上的「糗爺」，因為糗爺就是有神秘力量，常常站在風向錯誤的地方。呱吉說，但他覺得這件事情對他來說不是批評，甚至是個讚美，因為從以前到現在，他都不因為風向正確而選擇自己的路線，都是堅持自己個人的原則，其實在華航機師的時候，他也是曾經站出來為華航機師的罷工，說出一些比較正面的評論，那今天站在這裡也是一樣。

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