討三寶未果長榮航空提告 工會：恐使會員涉犯「使公務員登載不實罪」

2019-06-27 17:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有關長榮航空公司就取回罷工三證提出告訴，桃園市空服員職業工會發出4點聲明，並表示，早已多次清楚表明本人申請取回證件相關程序，並無扣留組員三證事實，長榮航空公司提出不實告訴，已涉犯刑法誣告罪，且公司是要空服組員以「遺失」不實理由至警局報案，則涉犯刑法使公務員登載不實罪，請組員報案前三思 。

工會說，外交部日前已表示，不會配合長榮航空公司補發組員護照，相關程序需本人出面並依照護照條例規定辦理，公司行文請求於法無據。

工會補充，依據法律，申請人於符合護照條例第19條、第25條規定情形，始可辦理補發證件程序，倘若公司是要空服組員以「遺失」不實理由至警局報案，則涉犯刑法使公務員登載不實罪，請組員報案前三思 ，工會在此譴責長榮航空公司未明確告知空服組員相關法律風險。

針對長榮航空公司指控工會「非法扣留證件」，並稱已依法提出告訴，工會表示，早已多次清楚表明本人申請取回證件相關程序，並無扣留組員三證事實，長榮航空公司提出不實告訴，已涉犯刑法誣告罪，籲請公司自重，勿再混淆視聽、浪費司法資源。

工會說，依勞資爭議處理法第55條規定，工會及其會員基於團結行使爭議權行為，具正當性而有民、刑事免責，倘會員脫離工會指示，個人與資方相關行為並無刑事、民事免責適用，祈謹慎為之。

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