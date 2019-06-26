暑假好康！用電子票證搭這38條路線出遊 享有半價優惠

2019-06-26 12:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假使用電子票證搭乘38條台灣好行路線出遊，可享票價半價優惠，夏天要去墾丁海邊玩水，從高鐵左營站搭乘台灣好行往返，一家四口就能省下704元的交通費用。交通部公路總局表示，台灣好行路線串聯國內各主要交通運輸場站及各大觀光景點，考量暑期為大量民眾出遊高峰，並常造成觀光景點道路交通壅塞，今年再推半價優惠，就是希望大家能多加利用公共運輸出遊，減少使用私人運具。

公總表示，台灣好行暑假半價優惠從105年暑假首度推出，公總表示，實施後除降低景點道路交通負荷外，也持續帶動近年「台灣好行」運量成長，去年台灣好行運量約466萬人次，相較前年成長約6％。公總表示，除台灣好行電子票證半價優惠外，觀光局也配合該項措施，協調台灣好行沿線景點商家提供商品消費折扣優惠，民眾在搭乘台灣好行後，可向司機索取搭乘證明，至商家消費時出示即可享有好康優惠，詳細優惠店家及商品資訊，可上台灣好行官方網站查詢。

今年暑假實施半價優惠措施路線，包含日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等著名景點，公總表示，38條可享優惠優惠路線，分別為黃金福隆線、皇冠北海岸線、龍宮尋寶線、木柵平溪線、大溪快線、小烏來線、石門水庫線、獅山線、南庄線、鹿港線、溪頭線、日月潭線、北港虎尾線、斗六古坑線、阿里山線、故宮南院線、88府城巡迴線、99安平台江線、大樹祈福線、哈佛快線、墾丁快線、屏北線、冬山河線、礁溪線、縱谷花蓮線、太魯閣線、縱谷鹿野線、東部海岸線、水頭翟山線、古寧頭戰場線、獅山民俗村線、榕園太湖線、清水岩線、彰南快線、關子嶺故官南院線、風獅爺主題公車線、狀元沙丘線、光林我嘉線。

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