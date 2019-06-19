暑假出國搶便宜趁現在 多家航空推限時優惠、票價0元起跳

2019-06-19 13:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國人最大旅遊旺季暑假即將到來，瞄準暑期親子、大學生出遊商機，多家航空業者都祭出限時超殺優惠票價吸客。越捷航空宣布即日起釋出黃金時段限時100萬張0元起促銷機票，每天僅限3小時選購；加拿大航空配合加拿大國慶及多倫多暴龍隊奪下首座NBA總冠軍，今起在官網釋出美加來回機票最低2萬元有找；虎航今起也在官網開賣日韓東南亞優惠票，台北、台中、高雄-澳門單程799元起。

暑假出國搶便宜趁現在，越捷航空今起至21日在官網推出「為愛飛翔－展現您的夏日風情」活動，黃金時段限時100萬張超級優惠0元起促銷機票。

越捷航空表示，所有優惠機票今起起至21日每天下午1~3點（台灣時間）開放搶購。優惠機票適用於越捷經營越南國內航線，以及自越南飛往台灣台北／台中／台南／高雄，以及印尼、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等越捷所經營等國際航線。所有促銷機票使用時間自2019年8月20日至12月31日。

加拿大航空為歡慶加拿大國慶及多倫多暴龍手奪NBA總冠軍，今起至7月2日期間購買台北出發至全加拿大、美國航點來回機票可享機票優惠折扣，最低不到2萬元，包含國人最喜愛前往的溫哥華、多倫多、蒙特婁、西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約等119個北美城市皆推出不限艙等超值優惠票價。

台灣虎航今起到20日每天上午10點在官網開賣日韓、東南亞等優惠票價，包括澳門單程機票最低799元起，台北-巴拉望最低千元有找。香草航空今起在官網釋出35小時限定優惠票價，台北-東京單程最低2000元有找、高雄-東京單程最低千元有找。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法