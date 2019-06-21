百元暢遊嘉南景點吃美食 台灣好行西濱快線28日上路

2019-06-21 22:52

〔記者楊金城／台南報導〕發展嘉南西濱觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「台灣好行」西濱快線觀光巴士，將在28日上路拚觀光，交通部觀光局、雲管處和台南市政府今天舉辦啟航儀式，向遊客推薦好玩景點、好吃美食。

台灣好行西濱快線由大台南公車新營站發車，沿途經過「經典小鎮」鹽水、嘉義布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、東隆宮文物館、井仔腳鹽田、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山及台灣鹽博物館等13個站點。

西濱快線每週五、六、日、一固定來回2班車次（一天對開4班，新營站首班上午10點40分，七股台灣鹽博物館站回程首班下午1點），另首辦DRTS需求反應式運輸服務在每週二、三、四採預約制，12人以上發車，這3天沒有平日班次。

西濱快線啟航請來北門南鯤鯓代天府朱府王爺Q版人偶加持祝福「開車大吉」，並展示西濱在地小吃「炸蚵嗲」、「鹽鹵豆花」、「鹽工茶葉蛋」及「古早味冬瓜茶」，都是遊客搭車遊西濱時可品嘗的特色小吃。

觀光局主秘林坤源說，西濱快線是台南第三條「台灣好行」路線，串聯西濱在地特色景點，適合國人、外國旅客輕鬆出遊，西濱快線更首次特別規劃DRTS觀光巴士，讓遊客可預約客製化屬於自己的遊程，是今年新的創舉。

黃偉哲說，西濱快線串連13個觀光景點，期望替台南溪北西濱地區帶來旅遊人潮拚觀光，而大台南公車路網將配合銜接台灣好行。

雲管處徐振能說，西濱快線推出一日券100元、兩日券200元的優惠票券，也將推出3種套票，有鹽城漫步一日遊、鹽鄉輕旅雙日悠遊、布袋文創雙日悠遊套票，近期上線販售，讓觀光客有更多的旅遊選擇，帶動地方觀光。

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