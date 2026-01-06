為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    表態了！彰化縣議長謝典霖晚間證實「我不選縣長」

    2026/01/06 18:38 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨籍的彰化議長謝典霖，今晚表態了，不僅要把議長做好做滿，還要繼續選縣議員，繼續坐穩議長寶座。（記者張聰秋攝）

    國民黨籍的彰化議長謝典霖，今晚表態了，不僅要把議長做好做滿，還要繼續選縣議員，繼續坐穩議長寶座。（記者張聰秋攝）

    到底選不選縣長？國民黨彰化縣議會議長謝典霖今晚在縣議會接受媒體聯訪時，明確表示他不選縣長要選縣議員，並繼續爭取議長連任。至於姊姊、身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯的選擇，這個要問謝衣鳯本人！

    媒體問謝典霖今年選縣長嗎？謝典霖停了一下回答說，「就像黨主席一樣」他不見得會走到最後，只是拋出議題引起重視，沒有參與選舉用旁觀者的角度，看事情比較公正客觀，就像他之前說要選黨主席時拋出內閣制的議題掀起討論。

    媒體進一步反問謝典霖，「下筆直接寫議長今年不選縣長，我們可以這樣寫嗎？」謝典霖毫不猶豫說，「可以！」

    彰化議長謝典霖今晚在縣議員接受媒體聯訪，首度明確表達不選縣長，就是要選縣議員，爭取議長連任。（記者張聰秋攝）

    彰化議長謝典霖今晚在縣議員接受媒體聯訪，首度明確表達不選縣長，就是要選縣議員，爭取議長連任。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長提名人選備受矚目，立委謝衣鳯（前台左3）與胞弟、現任議長謝典霖（前排右3）都有意參選，兩人同台比鄰而坐但全程幾乎零互動、無交談。（資料照，記者陳冠備攝）

    國民黨彰化縣長提名人選備受矚目，立委謝衣鳯（前台左3）與胞弟、現任議長謝典霖（前排右3）都有意參選，兩人同台比鄰而坐但全程幾乎零互動、無交談。（資料照，記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播