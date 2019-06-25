淡海輕軌7月1日起尖峰時段 班距縮短為6分鐘

2019-06-25 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌紅樹林站與台北捷運淡水信義線的行人連通道，預計7月1日完工，未來輕軌與北捷間轉乘將更便捷。新北捷運公司表示，為加強對通勤族的服務，7月1日起調整時刻表，平日上午6點30分至8點的尖峰時段，最小班距將縮短為6分鐘，每天12點30分至下午4點30分，原本15分鐘班距縮短至12分鐘。

新北捷運公司表示，目前淡海輕軌紅樹林站與北捷淡水信義線紅樹林站之間，乘客繞行站外爬過天橋才能轉乘，7月1日行人連通道完工後，乘客可直接在淡海輕軌的月台層轉乘。

新北捷運公司指出，配合連通道開放通行及第9列車加入營運行列，7月1日起調整行車班距，平日上午6點30分至8點上班尖峰時間，最小班距縮短為6分鐘；此外，觀察每日12時30分至下午4點30分，為輕軌觀光旅次高峰，7月1日起也將原15分鐘班距縮短至12分鐘，提升服務品質，調整後的時刻表將公告於各站。

新北捷運公司提醒說，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需刷卡，7月1日連通道開通後，於輕軌及北捷轉乘的旅客，均需先刷卡出站，再刷卡進站，列車上將不定期派驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，須多支付票價50倍違約金。

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