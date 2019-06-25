福衛七號發射時間延後到14︰30 地面系統問題排除中

2019-06-25 08:51

〔記者簡惠茹／卡納維爾角報導〕台美最大科學合作案福衛七號氣象衛星原本預計在今天上午11點半進入發射窗口，目前最新消息延後到下午2點半發射，太空中心表示，目前正在確認地面系統，時間延遲。

福爾摩沙衛星七號昨天下午運送到發送地，預計今天上午將搭乘獵鷹重型火箭發射升空，獵鷹重型火箭是目前全球現役運載能力最強的火箭。國研院太空中心表示，獵鷹重型火箭結構上由一個經過強化的獵鷹九號為推進核心，外加兩個額外的獵鷹九號助推器，三組獵鷹九號第一節均可回收重複使用。

太空中心表示，美方正在確認發射地的地面系統有問題需要排除，發射時間延後到下午2點半，上午11點半到下午3點半都屬於發射窗口範圍。

中央大學太空科學研究所長趙吉光今天會在美國現場為大家說明今天觀看重點，從發射後大概可以觀看10分鐘的時間，還能聽到火箭速度突破音障出現的爆裂聲響。

國立中央大學太空科學研究所所長趙吉光表示，火箭推進過程會點火能見度增加，發射後天空會被染成血紅色，可以看到整個火箭升空的軌跡，天候好的話還能看到火箭脫節，旁邊兩個側火箭分離，繼續推動，有機會的話，還能看到第一節和第二節脫離。

趙吉光說，火箭升空後飛行速度突破超音速，會出現sonic boom音爆，那是很大的爆裂聲，一上去本來沒有聲音，可是突破音障的時候，透過超音速波傳遞，聲音可以傳遞很遠，福五發射的時候，距離20公里都能聽到，就會產生震波，就像是戰鬥機飛行的時候的聲音，轟隆轟隆的。

趙吉光表示，火箭回收的時候，因為降落時有一陣速度會非常快，也會突破音障，會再聽到爆裂聲，聽到兩個火箭回來的聲音。 趙吉光指出，這次發射是用液態推定，而且火箭本身非常重，大概發射後10分鐘左右的時候可以目測觀看，10到15分鐘後，就可以看兩側火箭回收，目前天氣條件蠻好的，晚上應該觀看條件還不錯。

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