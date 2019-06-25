福7今升空 準備驚豔全世界

2019-06-25

陳良基到場觀禮

〔記者簡惠茹／美國佛羅里達報導〕「福七，福氣啦！」台美最大合作案福衛七號衛星即將在台灣時間今天上午十一點半進入發射窗口，搭乘美國SpaceX公司所研發的獵鷹重型火箭升空，火箭昨天已經在發射場立起，太空中心成員不斷以福七諧音「福氣」互相打氣，科技部長陳良基也飛抵現場，他表示：「我們準備好了！準備向全世界展現台灣的太空技術。」

福爾摩沙衛星七號昨天下午運送到發送地，今天上午將搭乘獵鷹重型火箭發射升空，獵鷹重型火箭是目前全球現役運載能力最強的火箭。國研院太空中心表示，獵鷹重型火箭結構上由一個經過強化的獵鷹九號為推進核心，外加兩個額外的獵鷹九號助推器，三組獵鷹九號第一節均可回收重複使用。

天氣因素是影響發射的關鍵，昨天美國時間下午發射當地突然雷聲作響，下起雷陣雨，還好雨勢很快就減緩，太空中心人員認為應不會影響升空時間。

這次發射任務包含福七的六顆衛星在內共有二十四顆衛星一起升空，而發射地則是位於美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的LC-39A發射場，是美國國家航空暨太空總署進行太空飛行器測試和發射的重要場所。

台灣太空衛星整備技術獲認同

陳良基表示，前來觀禮是希望展現對合作案的重視。這次的台美合作案美方相當肯定，美方認同台灣在太空衛星整備，以及所有這些硬體設施的掌握程度，整個衛星雖然是外包，但是由台灣團隊設計，硬體把所有訊號截取下來，掩星技術、電離層計算都是台灣科學團隊處理。台美這幾十年來一直緊密結合，希望與美方繼續構思適合雙方一同投入的台美科技合作。

陳良基表示，台灣在太空衛星的整備技術已經到達一流地步，尤其這次是複雜的六顆衛星，衛星穿越太空電離層，利用三種不同信號融合，台灣擁有可以掌控全世界最精準太空溫度計的能耐，對台灣未來不管是太空產業氣象信號，都會驚豔全世界。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法