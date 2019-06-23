新知》調查：35至54歲中堅世代5成有漏尿經驗

2019-06-23 23:39

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣尿失禁防治協會發布最新的「2019泌尿健康大調查」，在5月14日至6月9日經由網路問卷方式進行調查，共計回收1253份問卷，結果發現35至54歲的中堅世代，高達5成曾有漏尿經驗，且9成民眾誤以為漏尿就是「膀胱無力」，欠缺正確觀念。

台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，不少民眾會將漏尿與「膀胱無力」畫上等號，但造成尿失禁的原因十分複雜，包含膀胱功能異常、年齡增長造成的生理變化、肥胖、便秘、懷孕生產及攝護腺肥大，以及很多疾病與藥物都有可能增加尿失禁發生風險，治療原則也會因為成因不同而有所差異。

廖俊厚指出，該份調查也發現，92.8%認為漏尿會被他人用異樣眼光看待，很多長輩一旦有漏尿問題後，因為害怕出門在外發生漏尿、擔心漏尿被別人發現，開始減少與他人的互動，放棄原有的社交生活，甚至足不出戶，造成生活與人際關係上受到很大的限制，建議應該就醫尋求專業協助。

此外，該份調查指出，有不少人將護墊或衛生棉作為避免尿液沾濕褲子的方式，但月經與漏尿有很大的差異，錯用可能造成胯下悶濕搔癢、容易被他人聞到自己的尿味，進而影響社交生活、人際關係，廖俊厚建議，應該正確使用失禁護理產品，以提升生活品質。

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