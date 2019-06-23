活絡經濟、刺激消費 新北擬發行「新北幣」

2019-06-23 22:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕數位時代來臨，虛擬貨幣成為電子支付的模式之一，繼台東縣及高雄市推出「台東金幣」及「高雄幣」等地區型虛擬貨幣後，新北市政府擬開發「新北幣」，希望提供獎勵回饋市民，藉此刺激消費、活絡經濟，不過全案仍在規劃階段，須整合相關單位評估後上路。

2017年台東縣政府推出「TT Push踢一下」App，送出「台東金幣」吸引民眾瀏覽縣府訊息及參與活動，幣值可兌換農特產品及餐飲小吃。今年上路的「高雄幣」同樣以手機APP為平台，在高雄三大夜市試辦，於限定商家消費並掃描QR Code，最高可獲取10%回饋金，折抵下次消費。

新北市政府研究發展考核委員會副主委莊榮哲指出，「新北幣」希望附加在「新北卡」的手機App介面上，以點數的概念儲值，串連各機關資料庫，鼓勵市民使用公共服務設施，並結合行動支付功能，未來研議與商家合作，參加特定活動可獲贈回饋金，用於消費折抵或兌換商品，盼實現智慧城市的目標。

研考會初步構想，新北幣的基礎應用功能包括消費購物、停車繳費及公益捐款等，可結合「新北市友善契作平台」，以贈與點數的方式鼓勵市民購買青農有機農產品，未來進一步擴充功能，將新北幣與業界流通的虛擬貨幣介接，業界平台的點數也能在新北幣的特約商家使用，並於電子商務平台進行線上交易；此外，新北幣可協助市政宣傳，兌換新北市農特產品，或以新北幣為誘因，實施即時民調，結果做為政策推動參考依據。

莊榮哲表示，新北幣的發行涉及技術層面與跨機關整合，全案尚未定案，待討論後評估效益，並研擬完整的政策方案才會推動。

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