台中空氣好到可見玉山？ 2局長PO照大讚空污改善

2019-06-22 08:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的空污有改善！？台中市二位「吳局長」前後相繼po文還附上照片證明，新聞局長吳皇昇則是po「台中看見玉山」的照片，民政局長吳世瑋則PO上晚上看到明亮的月亮。

台中市空污是否有改善，需要問大多數市民的感受，而新聞局長吳皇昇在臉書上說「我自己有小孩，我非常注重空品」，他為了要讓台中市民知道台中的空污已改善，在臉書上PO上一張照片，可清楚看到玉山，要證明台中市空氣有改善。

吳皇昇在臉書上表示，台中市空氣污染有三個來源：固定污染、移動污染、逸散污染。在固定污染，嚴格的查中火及其他工廠排放情形，移動污染則是稽查汽機車排氣，逸散污染則是徹底加嚴管制工程揚塵。

吳皇昇則臉書上說，經環保局查證，台中火力發電廠目前皆僅有8部機組運作，也會配合提前降載，在市府的監督與稽查下並沒有火力全開。當然，最近大氣的擴散條件較佳，空氣品質更有空間可以改善。

另一位民政局長吳世瑋也在臉書上Po上從市府頂樓拍月亮的照片，吳世瑋說，昨晚加班結束在市府頂樓散步，忽然發現月亮變得很亮！這應該是空氣變好了！

他在臉書上說，儘管環保署公布了今年一至五月台中市空氣改善了四成。中火也証實了他們減少了四成的用炭量。但是白天藍藍的天空和晚上清朗的月光是最直接的證明！

市府的二位「吳局長」全力向市民說明台中市空品有改善。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法