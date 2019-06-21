06/21 各報重點新聞一覽

2019-06-21 06:18

自由時報

民進黨執政 航空3度罷工 長榮數萬旅客遭殃

航空業又爆突襲罷工！桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮航空昨下午一時舉行罷工投票通過後的第一次勞資協商，但因對雙方歧見最深的「日支費與禁搭便車條款」各有堅持，會議進行六十五分鐘就破局，工會在會議休息時間、突襲式在兩點九分宣布下午四時立即啟動罷工。這是民進黨二○一六年執政以來的第三度航空罷工，還有一次長榮空服員以天災假之名行罷工之實。

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單身、婚育家庭 最高每月5千 租金補貼 2.4萬戶受惠

單身青年等租屋族有福了！行政院長蘇貞昌昨核定內政部提報「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年九月起，符合條件的單身青年可申請每月租金補助二六○○元到四○○○元，婚育家庭則補助三○○○到五○○○元，亦即最高可月領五○○○元補助。

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帕金森氏症 發病前20年有徵兆

英國醫學期刊《刺胳針神經學》 （Lancet Neurology）十九日發表最新研究指出，醫生利用正子斷層造影（PET），能在帕金森氏症患者出現生理病徵前，提前十五到二十年發現最初期發病徵兆，也就是腦部的神經傳導物質「血清素」（serotonin）系統異常。過去研究認為，該疾病與神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine）系統受損有關，但新研究發現，「血清素」系統異常是更早的徵兆。

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蘋果日報

長榮空服 突襲罷工 今起取消108班 萬人哀號 工會嗆無期限

我國航空史上第3次大罷工突襲式啟動！日支費和禁搭便車條款僵局未解，長榮航空勞資昨重啟協商第2次會議不到70分鐘就破局，桃園市空服員職業工會下午2時9分當場宣布4時起罷工。昨國際線20航班取消、影響約4000人，今起3天至少取消國際線108航班、初估影響約2萬人，今取消航班將癱瘓長榮至少5成運能。工會揚言罷工未設定期限，將視資方協商方案而定。

帥翻 李智凱奪亞錦全能首金 體操賽力壓中國選手 今續拼單項決賽

台灣體操一哥李智凱不只是「鞍馬王子」！他昨於蒙古烏蘭巴托舉行的2019年亞洲體操錦標賽男子全能決賽，以83.666分力壓2名中國選手，除助台灣睽違13年再奪亞錦賽金牌，也是隊史首面全能金牌。今天他還會在單項決賽鞍馬、地板登場，主項鞍馬有機會再添金。

聯合報

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

長榮空服員勞資爭議昨天協商，但勞方「提高日支費、禁搭便車」第一個訴求就「卡關」，協商不到一小時破局，桃園空服員職業工會隨後宣布昨天下午四時啟動罷工。長榮預估今將取消四十五班台灣出發航班、廿六班返台航班，全力維持五成運能，但仍衝擊約一萬五千名旅客。

下周川習會前 習近平訪北韓會見金正恩

大陸國家主席習近平昨抵達平壤，並與北韓最高領導人金正恩舉行會談。習近平強調，中方支持推動朝鮮半島問題政治解決進程，支持北韓和美國繼續舉行會談並取得進展。適逢習近平下周將在大阪與美國總統川普會晤，時機格外敏感。

中國時報

韓穩站第一

2020總統大選，誰最有冠軍相？高雄市長韓國瑜支持度一度遭遇亂流，但《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，目前韓國瑜不僅在黨內穩定領先郭台銘約8個百分點；在藍綠白「三腳督」賽局中，韓國瑜遙遙領先第2名的蔡英文達11.6個百分點，若換成郭台銘，郭僅領先第2名的蔡4.9個百分點，顯示韓國瑜已擺脫亂流，穩站最勇戰將。

全球鷹首度被擊落 美伊戰雲密布

波斯灣緊張局勢一觸即發！伊朗革命衛隊20日稱，於南部擊落1架美軍「全球鷹」無人偵察機，指其侵犯伊朗領空。美軍證實「海軍版全球鷹」遭擊落，且事發地點在荷姆茲海峽國際空域。美軍顯然已加強偵察活動，伊朗則誓言擊落全球鷹是向美國發出明確訊息。這都可能被視為開戰的先聲，外界擔憂美伊擦槍走火。美國總統川普也警告指伊朗犯了大錯，正在商討可能的報復選項。

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