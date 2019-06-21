帕金森氏症 發病前20年有徵兆

2019-06-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國醫學期刊《刺胳針神經學》 （Lancet Neurology）十九日發表最新研究指出，醫生利用正子斷層造影（PET），能在帕金森氏症患者出現生理病徵前，提前十五到二十年發現最初期發病徵兆，也就是腦部的神經傳導物質「血清素」（serotonin）系統異常。過去研究認為，該疾病與神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine）系統受損有關，但新研究發現，「血清素」系統異常是更早的徵兆。

以前認為帕症與多巴胺受損有關

英國倫敦國王學院（KCL）研究人員，針對希臘及義大利兩地偏遠村莊共十四人的腦部進行分析，這些人士帶有罕見SNCA遺傳基因突變，意味他們幾乎篤定罹患帕症，研究期間其中半數已發病，有半數尚未出現病徵。研究人員將他們帶回英國，進行評估及腦部掃描。

研究發現血清素異常是更早徵兆

期間研究人員將基因突變人士與沒有突變的六十五名帕症病患、以及二十五名健康自願者進行比較，準確指出患者於二十至三十歲期間就已出現早期腦部變化，這些變化發生於血清素系統，該化學物質在腦部具有許多功能，包括情緒、食慾、認知、幸福感和運動等。

與健康人士相比，有帕症生理症狀人士的腦部掃描，顯示出多巴胺及血清素惡化，有無基因突變皆然。然而帶有基因突變、尚無帕症生理病徵的人士，則在許多腦部區域出現血清素神經元喪失，但沒有多巴胺系統惡化的徵兆。

研究也發現，帕症患者在生理病徵出現前十五至二十年就有血清素變化。研究主筆、倫敦國王學院教授波利帝斯（Marios Politis）指稱，相較健康人士，這些人士的血清素神經元最多減少三十四％。在患者出現運動問題及多巴胺水平變化前，這些血清素異常早已發生。

傳統認為帕症與多巴胺水平有關，患者大腦缺少此種化學物質，當今治療聚焦於恢復多巴胺水平。波利帝斯表示，早期偵測血清素系統變化，可能為開發帕症篩檢方法及新藥測試舖路，最終得以預防疾病發展。但其他專家強調，該研究所使用的正子斷層造影設備與使用價格昂貴，非一般醫療院所與患者能夠負擔，嚴重限制該發現的實際應用。

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