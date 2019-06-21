單身、婚育家庭 最高每月5千 租金補貼 2.4萬戶受惠

2019-06-21

〔記者李欣芳／台北報導〕單身青年等租屋族有福了！行政院長蘇貞昌昨核定內政部提報「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年九月起，符合條件的單身青年可申請每月租金補助二六○○元到四○○○元，婚育家庭則補助三○○○到五○○○元，亦即最高可月領五○○○元補助。

蘇揆說，將有二．四萬戶單身年輕人及新婚育兒家庭可以受惠，希望有助青年敢婚、願生、樂養。

9月起申請 11月核撥

內政部次長花敬群表示，這項方案今年九月起試辦一年，九月公告接受申請後，十一月就可核撥租金補貼，所需總經費約十一億元。補助租金對象分為兩種，一是二十歲到四十歲的單身青年，二是針對新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭。

花敬群指出，申請資格比目前的租金補貼大幅放寬，從每人每月所得須在最低生活費一．五倍以下，放寬至二．五倍以下，約為家庭年所得低於二十％分位點，提高至卅五％以下，即可申請租金補貼。以台北市為例，單身青年或婚育家庭每人每月平均所得低於四萬一四五○元以下者，可申請補貼，新北市則為月收入三萬六六六五元以下。

花敬群說，單身青年租金補貼分為三級距，台北市為每月四○○○元；台中市、新北市、桃園市、新竹縣市每月三二○○元；其餘縣市二六○○元。

婚育家庭租金補貼則分成四級距：台北市五○○○元；台中市、新北市、桃園市、新竹縣市每月四○○○元；高雄市、台南市每月三二○○元；其餘縣市每月三○○○元。

單身青年及婚育家庭

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