民進黨執政 航空3度罷工 長榮數萬旅客遭殃

2019-06-21

〔記者李雅雯、蕭玗欣、劉力仁／綜合報導〕航空業又爆突襲罷工！桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮航空昨下午一時舉行罷工投票通過後的第一次勞資協商，但因對雙方歧見最深的「日支費與禁搭便車條款」各有堅持，會議進行六十五分鐘就破局，工會在會議休息時間、突襲式在兩點九分宣布下午四時立即啟動罷工。這是民進黨二○一六年執政以來的第三度航空罷工，還有一次長榮空服員以天災假之名行罷工之實。

空服突襲罷工 旅客補償上限250美元

空服員宣布罷工，長榮航空昨日有十九航班被迫取消、影響四千多人，今天則預計取消七十一航班、恐影響一．五萬人，明天擬取消十五航班，旅客、旅行社大罵不該犧牲旅客權益。

長榮航空總經理孫嘉明昨率一級主管向旅客道歉，強調每日航班調整會在官網隨時公布，全力協助旅客簽轉、延期或改期，延誤六小時以上衍生必要費用將補償，最高上限二五○美元。

上百航班陸續取消 交通部協調應變

交通部昨也開會全力協調機場、陸海運及其他航空業者機動支援。出訪的交通部長林佳龍取消行程緊急回國；政次王國材晚間宣布，長榮今日國內線不受影響，國際線部分，估計今天原訂出發及返台共一九一航班，截至昨晚確定至少可維持六十三％運能，預計取消七十一航班。

桃空職工常務理事、長榮空服員李瀅強調，協商會上，資方提出的方案與過往兩年相同，誠信不足。到昨晚估計有近千位長榮空服員參與罷工，解決罷工最快速方法就是長榮提出更具體協商方案。

長榮航空總經理孫嘉明則強調，罷工何時畫下句點，端看工會決定，長榮不希望有長期抗戰。

為反制突襲式罷工，長榮昨祭出罷工出勤獎金，包括罷工支援津貼一至二萬元，還有飛行勤務／待命津貼、執勤員工津貼等。孫嘉明也提醒，罷工員工若想回來執勤，公司隨時歡迎。若罷工造成公司獲利下滑，將暫停年終獎金與年度調薪直到恢復獲利。

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