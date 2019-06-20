後龍鎮公所重建「愁」錢 擬賣廢校校地救急

2019-06-20 19:36

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮公所行政大樓使用近40年，多處老舊毀損，經全國技師公會詳細評估後認定為危險建築，須拆除重建，公所預計於現址後方停車場興建新的辦公廳舍，總經費約3億多元，目前暫獲中央補助共1.6億，但尚餘1億多自籌款讓地方無力負擔，公所擬標售已廢校的富田國小校地，盼籌足經費盡速改建。

後龍鎮公所大樓建於1981年，建物多處滲水、磁磚剝落，廁所也經常阻塞整修，轟隆隆的施工噪音讓公所員工及洽公民眾不勝其擾，尤其經專家檢視後，認定大樓屬危險建物，若遭遇強震恐有立即性危險。

後龍鎮長朱秋隆表示，重建計畫目前已獲得內政部民政司補助8000萬元，另向交通部公路總局申請8800萬元闢建地下停車場前已獲初步首肯，未來結合兩筆經費，使重建之路微露曙光。

但朱秋隆說，預計於公所現址後方停車場興建地下1層、地上5層的行政大樓，原址土地則整理作為廣場，初步評估經費約需3億多元，扣除中央補助的1.6億，尚須自籌1億多元，龐大經費讓公所難以負擔。

公所提出標售原富田國小的舊校地，5月底經後龍鎮民代表會定期會同意，未來希望苗栗縣政府共同標售土地；另也會向台灣電力公司爭取每年通霄電廠補助，希望籌措經費後盡速辦理重建。

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