超帥圖！福衛七號裝火箭測試 跟阿波羅計畫同個發射台

2019-06-20 13:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家實驗研究院國家太空中心已經完成6枚福衛七號衛星的發射準備作業，科技部今天發布準備裝載到發射火箭上的超帥照片，也透露福衛七號的發射台跟14次的阿波羅登月計畫同個發射台。

本次發射由美國空軍的Space Test Program-2（STP-2）任務編組負責，除了6枚福衛七號衛星之外，還有其他計畫的衛星一起發射升空，總共24枚。

福衛七號預計在美國時間24日由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭在美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、由美國航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心管轄的「Space Launch Complex, SLC 39A」發射台發射。

國家實驗研究院指出，SLC 39A是非常有名的發射台，曾經在這裡發射執行太空任務的火箭包括14次阿波羅登月計畫的農神火箭、94次太空梭發射，以及SpaceX 15次獵鷹九號火箭與2次獵鷹重型火箭。

6枚福衛七號衛星在美東時間4月16日清晨，已運抵美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地的SpaceX酬載作業廠房，歷經兩個月的時間，目前已順利完成衛星功能測試、衛星推進系統洩漏測試、衛星飛行軟體設定、衛星填充燃料、衛星與火箭分離系統安裝、更換太陽能板展開與固定纜線，以及衛星最後檢查與整裝等工作。

國家實驗研究院也指出，因為福衛七號衛星電池啟用連接器已安裝，電池開始微量放電，所以福衛七號發射工作團隊仍需利用火箭準備作業空檔，每兩天透過火箭端介面對6枚衛星電池進行充電。

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