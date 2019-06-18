礦泉水2瓶1千元？ 日客到台北知名餐廳被坑

2019-06-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書爆料，一群日本人到台北某知名餐廳用餐，因不會點餐請店家協助，未料餐廳員工竟幫忙點了15人份的量，更誇張的是，兩條魚要價4000元、處女蟳米糕4980元，甚至2瓶礦泉水居然要1000元，最後帳單竟要價35920元！

一名網友在臉書「爆怨公社」代替一群日本人PO文，控訴台北某知名餐廳騙日本觀光客不會點餐，請員工幫忙點餐竟沒有控制好份量，竟直接點了15人份的量，還對他們說，「吃不下打包回去不就好了」。

沒想到看到帳單更讓他們吐血，寫著兩條魚4000元、處女蟳米糕4980元、九孔3700元，甚至2瓶礦泉水就要價1000元，最後帳單總金額要價35920元。該網友不滿地說，菜單沒寫價格，也沒有事先告知，「14個人的包廂最低消費要15000元，欺負第一次來 不懂的日本客人亂點菜」。

該網友指出，他代替這些日本人向店家理論，結果服務生竟回說「我掏我自己的錢包，退妳1000塊！可以嗎？不然妳想要怎樣處理？」最後餐廳經理前往處理，結果也僅說「那我退妳兩條魚的錢4000元可以了吧」，讓這名網友只好拿著4000元向這群日本客人表示「我盡力了，真的不好意思」。他也強調，「記得去的時候，問價錢，不要傻傻的讓這些沒有良心的服務生推薦！」

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