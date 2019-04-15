台灣Outlet連帽T都貴日本1倍！ 網戳破不能說的秘密...

2019-04-15 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣Outlet真的太貴？一名男網友在臉書上抱怨，日前攜家帶眷出國旅遊，在日本Outlet發現天堂，商品價格都相當親民，反觀台灣卻是貴森森，讓他不禁直呼台灣Outlet根本是假的！

男網友昨日在臉書上發文，表示帶家人到日本靜岡縣的御殿場Outlet逛街，才發現真的Outlet的存在，他指出，一件GAP帽T原價4900日圓（約台幣1300元），先打6折後再打95折，加上又免稅，花費台幣785元就能買下。

另外，姪女選購了1個COACH包包也才4000多台幣 ，與台灣Outlet的價格相較下便宜快一半，他表示在台灣要買1件GAP帽T，都需花費近1500元，價錢高到難以下手。

網友看到該文章後紛紛表示「台灣Outlet真的沒比較便宜，反而比較像過季出清而已」、「真的，台灣都是騙人的」、「想在台灣Outlet撿便宜很難」、「這是不能說的秘密」、「這不是大家都知道的事情嗎」、「台灣人是盤子」。

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