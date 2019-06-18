新竹縣首屆桐花大使 2位美女一起擔下文化重任

2019-06-18 20:59

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣首屆桐花大使由原住民和客家的「混血兒」林霱（音同玉）、與關西女兒劉奕彤一起奪得。2人都可以說一口流利客語，前者擁有原民的好歌喉，不管是原住民歌謠或是客語歌曲都非常拿手，後者外型活潑開朗，是很多歌唱、舞蹈比賽的常勝軍，常在各種場合展現自己的才藝，向大眾推廣客家文化，因此都被認為十分具有新竹縣的代表性，雙雙贏得這個頭銜，也將各有1萬元獎金。

縣府表示，22歲的林鬻是Mr.One 木箱鼓品牌的主唱，曾幫2016年交通部金路獎頒獎典禮做過開場表演、也曾參加世界氣球日「愛．分享 」公益活動的開場演出，還曾是國立臺北教育大學的校內歌唱大賽評審。

至於才18歲的劉奕彤，擅長彈鋼琴、唱歌、跳舞、彈吉他、客語創作，是2014新竹縣第1屆樂齡家族歌唱比賽冠軍，同年也拿下第4屆縣長盃青少年客語流行國高中組第1名。

另外她在2015年桃園市客家流行音樂節歌唱大賽青少年組拿到第1名，且擔任同年新竹縣客家新曲獎第1名「落大雨」的主唱。

2016年參加日本東京、大阪崇正公會會員懇親大會演出後，今年也再度參與日本東京崇正公會會員懇親大會表演。

縣府文化局表示，這次徵選比賽選出的桐花大使，未來也將會參加本縣的宣傳或是協助拍攝等曝光活動，藉著桐花大使的人氣魅力，平添新竹縣的人氣。

縣府直言，這次「新竹遶桐花」2019新竹縣客家桐花祭桐花大使選拔，可能因為宣傳度不夠，以致只有4人報名參選，但仍吸引近3萬人參與票選，最後由林霱跟劉奕彤勝出，今天她們在縣府主管會報上合唱1首「客家世界」，並接受副縣長陳見賢頒獎。

縣府文化局局長李猶龍說，這次徵選競賽，參賽者以今年4、5月期間縣內桐花祭系列活動、桐花步道、在地美食及景點推廣介紹為題，包含自我簡介在內，拍攝3分鐘以內，有關新竹縣桐花祭的宣傳影片，在桐花祭粉絲專頁進行網路票選。其中網路票選佔40%、創意、跟口條與個人台風各佔25%的成績，另有10％比所介紹內容的完整度。

劉奕彤在影片中分享東安古橋在桐花祭中的光雕秀，以在地人的視角介紹關西的景點和美食。

林霱參賽影片取景於她喜愛的峨眉湖、十二寮步道以及紅樹林等風景區。她本身的「混血」背景，猶如新竹縣的人文一樣豐富，間接也替她加分不少。

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