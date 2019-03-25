民代建請竹縣府調整組織 專責客家文化及語言推廣傳承

2019-03-25 14:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣是客家大縣，民進黨竹北市民代表蔡蕥鍹建請市公所函轉縣政府重新檢討組織架構，研議客家及國際關係科與史料文獻科整併為客家事務科，統籌客家事務承辦窗口，鼓勵定期舉辦客家文化節。

近來有多個客家文化社團，遊說新竹縣政府成立客家事務局，專責客語及客家文化推廣傳承；人事處表示，縣府現有21個局處已達組織編制上限，無法新增，如裁併局處須送議會審議，科室調整則只要縣務會議通過；已將竹北市公所函文呈縣長室批示。

民政處表示，該處客家及國際關係科現有科長和1名僱員負責客家事務，另有科員和辦事員負責兩岸及國際事務與接待、以及村里集會所事務；基於觀感，已向縣長建議將客家及國際關係科更名為客家事務科。

蔡蕥鍹表示，新竹縣是台灣客家人口比例最高的縣市，依據客委會調查，符合客家基本法定義的客家人，以竹縣69.5%最高，但因日常生活中容易遇到客家人，較無文化及語言流失的意識與危機感，反而是危機。她接獲客家社團及文史工作者反映，身為客家大縣，縣府及公所卻連一個主責客家事務的單位都權責畫分不清，應研議改進。

蔡蕥鍹說，前縣長任內將民政處所屬的客家事務科，更名為客家及國際關係科，卻以函轉客委會公文為主，相關活動及客家史料收集都由文化局辦理，實際上無法發揮功能。

反觀新竹市客家人口比例遠不及新竹縣，尚成立客家事務科專責辦理客家文化及語言推廣傳承、客家文物史料及文獻蒐集保存、客家社團及地方產業的輔導等事宜，每年並舉辦客家文化節，因此她建議縣府應儘快重新檢討組織架構，嘉惠新竹縣鄉親。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/