讚！「HAKKA好客竹縣」穿越劇 入圍日本觀光影像節

2019-03-09 17:34

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局去年製作「HAKKA好客竹縣」影片，用穿越時空的演繹方式行銷在地客家文化，推出後不但大獲好評，最近更入圍第一屆日本國際觀光影像節的東亞影片類「最佳影片」獎，讓創作團隊十分開心。

當初監製這部影片的前文化局長張宜真說，新銳導演楊孟桓以7年級年輕人的觀點詮釋古蹟，用時下流行的穿越劇，藉由古裝與時裝的轉換演譯古蹟新與舊的對話，訴說在新竹縣老房子內發生的歷史事件與常民記憶，推出後不但年輕人接受度高，不少老一輩的文化界人士也相當肯定。

劇中有個綁著辮子的小女孩出在北埔巷弄裡奔跑，隨著她的腳步翻轉古今，帶著觀眾一起在劇中情節裡欣賞古蹟和歷史建築，小女孩也遇見導覽青年，兩人出現在時而古代時而現代的場景中，讓觀眾深度感受新竹縣的客家文化之美。

新竹縣政府文化局長李猶龍說，「HAKKA好客竹縣」影片參加第一屆日本國際觀光影像節，入圍東亞影片類「最佳影片」獎，作品可在日本、西班牙、葡萄牙等地的影像節播出，日本國際觀光影像節主辦單位將於本月13日、14日將在日本大阪公布最後得獎結果，縣長楊文科期盼這支影片能夠獲獎，讓新竹縣的歷史建築與客家之美登上國際舞台。

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